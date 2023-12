Ha finalizado la temporada para Millonarios con la desilusión de no haber clasificado a la final de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II. Tras la eliminación, circularon los rumores sobre supuestos problemas entre el cuerpo técnico y la directiva. El entrenador, Alberto Gamero ha salido a hablar sobre estas especulaciones.

Millonarios no ha finalizado la temporada de la mejor manera. Luego de ganar los primeros tres encuentros de los cuadrangulares y perfilarse como candidatos a ganar el cupo en la final, cayeron en 3 partidos consecutivos y dejaron ir la oportunidad. Ahora apuntan a la Superliga de Colombia y la temporada 2024.

En los últimos días, se dio a conocer que el cuerpo técnico encabezado por Alberto Gamero estaría teniendo problemas con la directiva. Esto por presuntos desacuerdos sobre lo que será el mercado de pases del ‘Embajador’. Sin embargo, el DT lo desmintió todo.

¿Hubo problemas en Millonarios?

Fue el periodista César Augusto Londoño el que reveló que había roces internos en Millonarios. El cuerpo técnico tendría como prioridad el fichaje de un 9, mientras que la dirigencia estaría pensando en la firma de un extremo con llegada al arco.

El entrenador de los Azules, Alberto Gamero atendió a los medios de comunicación tras la derrota como local frente a Atlético Nacional. El estratega negó que existan diferencias con la directiva de cara al próximo mercado de fichajes.

Palabras de Gamero

El entrenador no justificó el cierre de temporada con el desgaste físico. “Jugamos 78 partidos en el año, pero no nos enfocamos en que de pronto hubo cansancio, más bien en los errores que cometimos, lo que no debemos hacer. El grupo tendrá exámenes médicos, para cuando lleguemos el día 3 de enero no vayamos a perder días en eso sino a trabajar“.

Con respecto a los rumores, Gamero desmintió tener roces con los directivos. “Me reuní con la junta directiva y yo mismo quedé sorprendido de las posibilidades que tenemos para traer, entonces no veo discrepancias, tampoco lo veo que de pronto se esté pidiendo un jugador y se quiera traer a otro. Hemos hablado y sabemos qué debemos traer y qué nos hace falta“.

“Con la junta directiva nos hemos reunido, nos hemos comunicado y tenemos una serie de posibilidades, todavía no hay nada confirmado. Pero indudablemente saben ellos y nosotros que tenemos que traer unos jugadores para reforzar la plantilla, eso no vamos a negarlo, pero tratar de buscar esos jugadores que estemos seguros de lo que van a hacer y no nos vayamos a equivocar. Hemos hablado de futbolistas que puedan salir o llegar. Tenemos comité y veremos si renuevan o no renuevan, acá como siempre se ha dicho si no se renueva hay que traer otro. Vamos a mirar eso” añadió.

Habrá que esperar para saber cuáles serán los movimientos de Millonarios en el mercado de pases. Mientras tanto, el ‘Embajador’ aguarda por conocer a su rival en la Superliga de Colombia, que saldrá de la final de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II entre Junior de Barranquilla e Independiente Medellín.