Radamel Falcao le responde al compañero de Millonarios que lo expuso públicamente

Un compañero de Millonarios expuso a Radamel Falcao por la ropa que llevó a un entrenamiento y 'El Tigre' no dudó en responderle.

¿Y qué es de la vida de Millonarios? Desde aquel partido que le ganó a Deportes Tolima el 2 de agosto de 2024, el equipo ‘Embajador’ no ha vuelto a jugar en la Liga Colombiana, pero siempre da de qué hablar. En esta ocasión, un compañero de Radamel Falcao García lo expuso públicamente y ‘El Tigre’ no dudó en responderle.

Millonarios dio un golpe sobre la mesa en el fútbol colombiano al contratar al máximo goleador en la historia de la Selección Colombia con 36 goles. Sin embargo, todavía no llega el primer gol de Falcao vestido de azul y blanco, y el delantero sufrió una inesperada lesión.

Luego de jugar los primeros tres partidos de Millonarios en la Liga Colombiana, Radamel Falcao tuvo que ausentarse en el encuentro contra Alianza FC porque en su casa hubo un escape de gas y su familia, esposa e hijos, tuvo que ser hospitalizada. El regreso de ‘El Tigre’ fue en la cuarta fecha contra Deportes Tolima, pero solo duraría 45 minutos en cancha.

En una jugada en la que ya no tenía la posesión del balón y estaba casi en la mitad de la cancha, el defensor Anderson Ángulo empujó a Falcao García y el delantero de Millonarios cayó de tan mala manera que sufrió una fractura del segundo metacarpiano de la mano derecha. Así o más de malas…

Falcao volvió a los trabajos de campo tras su fractura. (Foto: X / @MillosFCoficial)

Radamel Falcao ya regresó a los trabajos de campo en los entrenamientos de Millonarios, pero no se ha unido a los ejercicios de sus compañeros porque sigue con una férula en la mano derecha. Esto lo tienen prácticamente descartado para el partido contra Águilas Doradas del domingo 25 de agosto a las 5:30 P.M. en Sincelejo. Sin embargo, el buen humor dijo presente entre ‘El Tigre’ y uno de sus compañeros.

Falcao le responde al compañero de Millonarios que lo expuso

Todo fue en buen tono. Jader Valencia publicó un video como historia Instagram exponiendo a Falcao García por la ropa con la que llegó al entrenamiento de Millonarios del 22 de agosto. “Falcao vino muy guapo hoy. ¡Dios mío bendito! ¡Qué hombre tan guapo!”, dijo el delantero entre risas. ‘El Tigre’ no dudó, y tan solo un par de horas después de que expusieran su elegancia, le respondió a su compañero con dos emojis de risa y la siguiente frase: “Lo de todos los días”.

Falcao le responde a Jader Valencia. (Foto: Instagram / @Falcao)

El partido en el que regresaría Radamel Falcao en Millonarios

La Dimayor prohíbe que los jugadores jueguen con una férula, por lo que Radamel Falcao solo podría volver cuando le retiren esta protección. Con este contexto, los dos partidos con más posibilidades para que se dé el regreso de ‘El Tigre’ serían Millonarios vs. Patriotas en Villavicencio el domingo primero de septiembre a las 5:30 P.M. o el encuentro Once Caldas vs. Millonarios del 8 del mismo mes con horario por confirmar.

