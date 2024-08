Perú hizo oficial la decisión que ayuda a la Selección Colombia para el partido contra Argentina

Las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 ya empezaron a jugarse con decisiones en la programación que le dieron una ventaja a Argentina para el partido contra la Selección Colombia. Sin embargo, la Tricolor recibió una noticia por parte de Perú que les da una buena ayuda en vísperas del encuentro vs. la Albiceleste.

Todo en la vida se devuelve. Luego de perder la final de la Copa América 2024, Colombia volverá a enfrentar a Argentina el martes 10 de septiembre en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, a las 3:30 P.M. A pesar de que no fueron convocados Lionel Messi y Ángel Di María, el equipo argentino llegará con un día más de descanso respecto a los tiempos de recuperación de la selección colombiana. ¿El motivo?

La Conmebol decidió que en la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, Argentina juegue contra Chile el jueves 5 de septiembre, mientras que a la Selección Colombia la designaron para enfrentar a Perú el viernes 6 del mismo mes en Lima. Un día menos de descanso para los dirigidos por Néstor Lorenzo.

En la Selección de Perú la situación no es nada fácil. No solo llegarán al partido contra Colombia en el último puesto de la tabla de posiciones con dos puntos. También vienen de quedar eliminados en la fase de grupos de la Copa América sin ganar un partido ni anotar un gol y, además, no serían convocados los dos principales referentes del equipo: Paolo Guerrero y Christian Cueva.

Jorge Fossati y Néstor Lorenzo. (Foto: Getty Images e Imago)

A pesar de que no es un entrenador de hacer muchos cambios y dar sorpresas en en las convocatorias, Néstor Lorenzo tendría en carpeta para convocar a Kevin Mier, Yerson Mosquera, Gabriel Fuentes, Didier Moreno y Duván Zapata, según Carlos Antonio Vélez, por la falta de continuidad que tienen jugadores como David Ospina, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez y Rafael Santos Borré. Decisiones que el DT tomará justo después de conocer la buena noticia que le dio la Federación Peruana de Fútbol.

Perú hizo oficial la decisión que ayuda a la Selección Colombia

“El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Mg. Ing. Agustín Lozano Saavedra, informó que tras reuniones muy productivas y de buena voluntad con el presidente del IPD, Federico Tong, se llegó a la decisión de que el partido del 6 de septiembre (20:30 horas) contra Colombia por las Clasificatorias al Mundial 2026 se jugará en el Estadio Nacional (Lima)“, fue el comunicado de la FPF. ¿Y por qué ayuda esta decisión a la Tricolor? Vélez lo explicó.

Las ventajas que tendrá Colombia al jugar contra Perú en el estadio Nacional

Bajo la premisa que hasta los más mínimos detalles ayudan, Vélez informó en la columna de opinión ‘Palabras Mayores’ las ventajas que tendrá la Selección Colombia al jugar en el estadio Nacional. Primero, el hotel donde se quedará la Tricolor está mucho más cerca de donde se jugará el partido. Segundo, pensando en volver lo más pronto posible a Barranquilla cuando acabe el encuentro, y con la mente puesta en empezar a preparar la contienda contra Argentina, la salida para el aeropuerto es mucho más sencilla desde el estadio Nacional a diferencia de lo que hubiera sido si el partido se jugaba en el estadio Monumental. Una ayudita que no viene mal.

