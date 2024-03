Millonarios no la pasa bien en el Fútbol Colombiano tras los últimos malos resultados que lo tienen por fuera de los ocho y pensando en la clasificación. El bache futbolístico puede tener diferentes lecturas, jugadores lesionados, malas decisiones del cuerpo técnico, nivel individual de varios jugadores, etc. Sin embargo, este sábado tienen la oportunidad de reivindicarse, conseguir una victoria y por qué no, meterse en el grupo de los 8.

Los hinchas se ilusionan con un triunfo sobre La Equidad y más viendo la convocatoria. Es la primera vez en todo lo que va del año que cuentan con el equipo casi completo. Varios lesionados regresaron y el expulsado Álvaro Montero también regresó tras cumplir sus fechas de sanción luego de la roja vista en el Atanasio Girardot.

Convocados de Millonarios

Alberto Gamero tiene toda la ‘pesada’ para el importante compromiso de este sábado ante La Equidad en el estadio El Campín. Al único que no le alcanzó fue a Danovis Banguero, quien se sigue recuperando de su lesión. De resto, salvo los que ya se perdieron la temporada, están todos.

La posible titular que utilizará el entrenador sería: Álvaro Montero; Delvin Alfonzo, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Johan Hernández; Larry Vásquez, Daniel Giraldo, Mackalister Silva, Daniel Cataño, Emerson Rodríguez, Leonardo Castro.

¿Cómo va Millonarios en la Liga Colombiana?

Millonarios viene de perder tres partidos seguidos y quiere romper con esa racha que lo vuelva a meter en la pelea. En la tabla de posiciones es 13 con 11 puntos y diferencia de gol de +1. Ha ganado tres partidos, empatado dos y perdidos cuatro. Se encuentra a tres puntos del séptimo y de ganar este juego entraría o se acercaría al lote de clasificados.