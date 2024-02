Siguen los problemas musculares en Millonarios. La plantilla de Alberto Gamero se ha visto seriamente afectada por las lesiones en este inicio de temporada. La seguidilla de partidos y la exigencia táctica y técnica pareciera que le está pasando factura al gigante azul, que viene de caer sorpresivamente ante Águilas Doradas en el estadio El Campín de Bogotá, por la sexta fecha de la Liga Colombiana I-2024.

Un resultado complejo, pues se perdió de local ante su hinchada. El rival no fue otro que un club que sigue sorprendiendo y que ha luchado en los últimos meses en el fútbol colombiano. En ese partido, además del 1-0 en contra, hubo un integrante más para el departamento médico, pues el lateral Omar Bertel se lesionó el tendón de Aquiles.

Las cosas para Omar Bertel no parecen fáciles, pues se lesionó una zona muy delicada para un futbolista y es confirmado que se pierde el resto de la temporada, y se desconoce el tiempo estimado de regreso a las canchas. El lateral se suma a la lista de jugadores de Millonarios que todavía no tienen una fecha exacta para regresar a los terrenos de juego.

Tras Omar Bertel, el que sigue en la lista es Daniel Cataño, un volante que brilla por su ausencia y que está comenzando a desesperar a la hinchada azul porque no aparece y su reporte médico no es claro. Es otro de los jugadores que no tiene una fecha exacta para regresar. Vale resaltar que el delantero Leonardo Castro y el volante Larry Vásquez ya tienen el alta médica para volver y seguramente estarán vs. Patriotas.

Los jugadores de Millonarios que no tienen fecha de regreso

Otro que se suma a la lista es el araucano Luis Paredes, sin fecha estimada. Jader Valencia mantiene reposo y se recupera de la lesión de rodilla, Samuel Asprilla y Diego Abadía mantienen el mismo diagnóstico.

Daniel Cataño

Andrés Paredes

Omar Bertel (Fuera de temporada)

Jader Valencia

Samuel Asprilla

Diego Abadía

Por otra parte, sí se ha reportado el tiempo exacto para algunos jugadores. Por ejemplo, el lateral Danovis Banguero y el volante Juan Carlos Pereira volverán en dos semanas. Mackalister Silva hace trabajos de campo y el costarricense Juan Pablo Vargas está pendiente de la valoración médica.

Mensaje de Omar Bertel a la hinchada de Millonarios

Hasta ahora, Omar Bertel era uno de los jugadores claves para la defensa de Millonarios. Fue titular en 5 partidos de 6 que se han jugado en la temporada. Su lesión cae en un mal momento, en plena competencia y mirando la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Gracias a todos por sus mensajes, volveré más fuerte”, mencionó Omar Bertel, quien se perderá el año 2024 y espera regresar en el 2025.

