Los jugadores de Junior de Barranquilla, luego de perder ante Millonarios en El Campín, se presentaron en la rueda de prensa, respaldaron al técnico Arturo Reyes, expresaron su enojo por las decisiones del árbitro Jorge Duarte y describieron todo lo que pasó en la cancha y las razones por las que tomaron la decisión de alzar la voz de protesta tras el gol de Leonardo Castro.

Al minuto 39, hubo un tiro de esquina, y Leonardo Castro, lejos de desaprovechar la jugada, marcó de cabeza. Inmediatamente, los jugadores del Junior de Barranquilla le fueron a reclamar al juez central por la continuidad del partido, sin antes revisar la falta que hubo sobre Edwin Herrera, que fue muy clara.

Tras los reclamos, Junior se paralizó por completo en la cancha, entregó la pelota a Millonarios, pase desanimado de Carlos Bacca a Andrés Llinás, y mientras estaban paralizados sin querer jugar, Leonardo Castro estuvo cerca de firmar el doblete muy rápido, pero falló de manera insólita. El club barranquillero se salió por completo del juego, más allá que en la segunda parte intentó reaccionar.

El árbitro explicaba qué era lo que pasaba, pero los jugadores seguían protestando con todo el enfado posible, pues ya la jugada no podía ser revisada debido a que ya había gol y más acciones luego de la falta. El partido se reanudó, pero con mucha tensión. Carlos Bacca y Didier Moreno dejaron ver su enojo en rueda de prensa y señalaron al arbitraje colombiano.

Los jugadores del Junior afirman que la jugada previa al tiro de esquina, el asistente le marcó falta al juez central Jorge Duarte, pero la omitió por completo. Los futbolistas dicen que “no la pitó por soberbia”.

“Un árbitro dentro del terreno de juego no puede decirnos que ellos no son profesionales”

“Lo que sucedió hoy no puede seguir pasando. Un juez que tiene unos ayudantes que le estaban marcando una falta y por soberbia no la sanciona”

“La decisión la tomamos los jugadores dentro del campo, sentimos que no era justo lo que pasó, eso fue todo, decidimos, eso, porque no fue justo. Millonarios no merece que tengamos que hacer una rueda de prensa así porque es un buen equipo. Pero, no es lo mismo jugar contra Millonarios en su casa 0-0 que 1-0 en contra. Yo creo que ahí está la dificultad. Los partidos se pierden por pequeños detalles, y ese detalle del primer gol yo creo que a nosotros nos sacó del partido y en el entretiempo hablamos solamente de eso, el segundo gol, apenas comenzó el segundo tiempo, lo marcaron. Sucedió así. Esperamos que esto no quede así porque Dios es justo”, dijo Carlos Bacca en rueda de prensa.