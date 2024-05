“Sobre la jugada de final de partido en donde Millonarios reclamó penal: Para mí hay exageración del jugador visitante, quien siente el contacto de Didier Moreno en la espalda y se lanza. Me parece que Betancur juzgó bien ahí la acción en campo”, dice el VAR Central en X.

Ya en el tiempo de reposición, hubo un saque de banda que Jhoan Hernández mandó al área rival, allí esperaba Didier Moreno, quien marcaba al central Alex Moreno Paz. El jugador de Millonarios fue al piso, lo que sirvió para pedir penalti. El árbitro Carlos Betancur no puso mucho cuidado y de inmediato pidió seguir el ritmo normal del juego.

Junior, pese al resultado, cedió y dio ventajas. Estuvo en riesgo de que el juego se empatara, pero Millonarios fue incapaz y no aprovechó el exceso de confianza o las desatenciones del local. Incluso, además del penalti para el 2-1, el club barranquillero ya jugaba con 10 por la expulsión del defensa Emanuel Olivera. En los minutos finales hubo una posible falta dentro del área, pero el juez central y el VAR, omitieron.

El equipo azul solamente alcanzó a descontar luego de una inocente jugada de Jermein Peña. Leonardo Castro cobró el penalti y así se decretó el 2-1 final. Millonarios queda con apuros, mientras que Junior saca una ventaja importante ante el considerado rival directo en el Grupo A. Eso sí, las polémicas no faltaron y las dudas comenzaron a aparecer al finalizar el compromiso en el Metropolitano.

