Millonarios dejó las sorpresas y salió con la nómina estelar. Se juega una final. Es obligatorio ganar para no perder el paso en el Grupo E, donde lidera Bolívar con 9 puntos, sigue Palestino con seis y sorprende, mientras que Flamengo es tercero con 4 unidades. Millonarios cierra en la última casilla con los mismos puntos del gigante de Río, pero con una diferencia de gol de -2.

Este gol le permite a Millonarios volver a la pelea y no ceder más en el grupo E. El triunfo parcial es lo que necesita el equipo azul para mantener el sueño de los octavos de final. Bolívar, por su parte, se ve incómodo, perdiendo balones en el medio y muy jugado en defensa.

Millonarios ve ilusiones de victoria en el partido contra Bolívar de La Paz, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Andrés Llinás apareció para aprovechar un error defensivo del equipo boliviano y no perdonar absolutamente nada. El defensa bogotano abrió el marcador tras un tiro de esquina antes de finalizar el primer tiempo.

