El partido entre Millonarios y Bolívar por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores estuvo llena de tensión desde sus horas previas. Uno de los personajes que calentó el ambiente fue el Tino Asprilla, lo que llevó a una contundente respuesta del capitán del equipo boliviano, Carlos Lampe.

Millonarios llegaba al partido de este miércoles con la necesidad de sumar de a 3 puntos, teniendo delante al único equipo que tenía puntaje perfecto en el grupo. Bolívar ha sido una de las revelaciones de la Copa Libertadores y llegaba a Bogotá con la intención de continuar con su racha.

El gran momento del club boliviano, sumado al complicado presente del ‘Embajador’ llenó de tensión la previa del encuentro. Esto llevó a la leyenda del fútbol colombiano, Faustino Asprilla a hacer una declaración sumamente polémica a horas del silbatazo inicial.

“Son de madera esos jugadores, no jodás. Los de Bolívar… Yo no entiendo el fútbol colombiano, antes el fútbol colombiano le tocaba un grupo de esos y todo el mundo se asustaba. Acá en Colombia nunca ha ganado. Si ese equipo no gana en La Paz, no le gana a nadie cuando sale de allá. Millonarios tiene que ir a pasearlo allá y acá. Qué competencia va a haber ahí” fueron las palabras de Asprilla.

Bolívar complicó a Millonarios

Tal y como se veía venir desde la previa del encuentro, Bolívar se plantó en el Campín y logró extender su invicto en la cuarta fecha de la fase de grupos. El empate en la capital colombiana dejó a Millonarios con un pie y medio fuera de la competición.

Uno de los grandes protagonistas del encuentro fue Carlos Lampe. El portero, fue clave para evitar la victoria de los Azules en suelo bogotano y no dejó pasar la oportunidad para mandar una respuesta al Tino Asprilla por medio de sus redes sociales.

La respuesta de Lampe al Tino Asprilla

Luego del empate en El Campín, Carlos Lampe publicó un mensaje para Asprilla, sosteniendo un banco de madera y haciendo un llamado a la humildad. Este en ningún momento menciona al colombiano, pero la referencia es clara. “Y para vos también, humildad ante todo y nunca creerse mas que nadie ni menos que nadie“.

El guardameta de la Selección de Bolivia no fue el único que se refirió a los dichos de Asprilla tras el punto obtenido por Bolívar ante los Millos. En su conferencia de prensa, el entrenador Flavio Robatto le dejó un corto pero contundente mensaje. “Un saludo al Tino” dijo antes de retirarse.