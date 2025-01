Más detalles del nuevo contrato de Juan Fernando Quintero con América de Cali

En un principio se creyó que el Independiente Medellín iba a ser su nuevo destino, pero las cosas con el DIM se han ido apagando y todo ha dado un giro a favor de América de Cali. Asimismo, se filtró un acercamiento a Millonarios, pero no tuvo trascendencia. Parece que el anuncio en el Valle del Cauca es cuestión de tiempo.

La jugada por Juan Fernando Quintero no deja de ser arriesgada, pero puede ser histórica y tener un peso en cuanto a pelear títulos se refiere. Por estos días, Juanfer estaría negociando su salida de Racing de Avellaneda y se sabe que eligió el regreso al fútbol colombiano para atender los procedimientos médicos de su esposa.

