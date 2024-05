Atlético Nacional avanza en el mercado de pases y analiza más elementos para poder armar una nómina competitiva para regresar a la pelea por el título. Edwin Cardona ya fue confirmado y hay una lista de nombres que podrían ser oficializados en próximos días, como el de David Ospina, Jorman Campuzano, Johan Rojas e incluso Roger Martínez.

Asimismo, la mira se coloca en las bajas que tendría el club para afrontar el 2024-II. El delantero Eric Ramírez, el portero Santiago Rojas y los volantes Carlos Sierra, Daniel Mantilla y Neyder Moreno están en la lista de salidas. Junto a ellos aparece el extremo Edwin Torres, quien tuvo un mal semestre con el club verdolaga.

Este jugador se unió a Atlético Nacional en enero pasado y no pasaba de ser una incorporación antes de ser mencionado como refuerzo en la hinchada. El rendimiento del jugador no fue el esperado, pues sumó 12 partidos jugados, solo cinco como titular. En la fase previa de la Copa Libertadores, participó solamente de 5 minutos en la serie ante Nacional de Paraguay. El jugador no va más en el club ‘verdolaga’ y ya toca las puertas de otro grande del fútbol colombiano.

Edwin Torres, volante de Atlético Nacional. Vizzor.

En las últimas horas, en diálogo con Caracol Radio, Edwin Torres le mandó un guiño a Millonarios y se ofreció para jugar en este club. ‘El Embajador’ también deberá salir al mercado de pases en búsqueda de mejores refuerzos para evitar situaciones como las que vivió en este primer semestre de 2024, donde quedó eliminado de ambas competencias en las que participó de forma prematura.

Edwin Torres volvería a Alianza FC y le coquetea a Millonarios

“Gracias a Dios, varios equipos han mostrado interés, estamos trabajando con mi representante y buscando la mejor opción, me gustaría vestir los colores azules o rojos”, dijo Edwin Torres en diálogo con el VBAR de Caracol Radio.

Tras su bajo rendimiento en Atlético Nacional y su ofrecimiento a Millonarios o a cualquier club que vista de rojo (Santa Fe, América, Junior), lo único claro hasta el momento es que Edwin Torres regrese a Alianza FC, club que es dueño de sus derechos deportivos y vería con buenos ojos su incorporación a la nómina que dirige el técnico Hubert Bodhert.

“Estoy muy agradecido con Nacional por la confianza. Es el equipo más grande del país, espero volver algún día”, fueron las palabras que Edwin Torres le dedicó a Atlético Nacional, que busca otros jugadores para cubrir su posición.