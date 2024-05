Atlético Nacional avanza en el mercado de pases y antes de que finalizara la temporada en el fútbol colombiano confirmó el regreso de un ídolo y dio el primer golpe. Luego de su paso por América de Cali, en su retorno a Colombia tras jugar en Argentina, el club verdolaga y Edwin Cardona llegaron a un acuerdo. A través de las redes sociales, se hizo oficial el fichaje y así el técnico Pablo Repetto pudo sumar un elemento clave en la reestructuración del frente de ataque.

Seguramente, Edwin Cardona peleará el puesto con el uruguayo Pablo Ceppelini por zona interior. El ídolo verde podría estar en el tridente de ataque, distribuyendo balones por los costados, pases filtrados para los delanteros y también poder aprovechar su media distancia. Es un fichaje que le cae bien al jugador tras su mal paso por América, y a Nacional, pues agrega un futbolista que une a la hinchada y que conoce el fútbol antioqueño y las necesidades del gigante paisa.

Ante la confirmación del regreso de Cardona, hacía falta su presentación oficial, que se realizó recientemente desde la sede deportiva de Guarne. Edwin se vio totalmente enfocado en Nacional, sus objetivos y necesidades, además expresó su conocimiento por el club y el gran sentimiento que le guarda a esta institución. En medio de sus declaraciones, resultó curioso lo que dijo ante la pregunta sobre su físico y aspecto corporal.

Edwin Cardona habló de su contextura física

“No sé si de pronto han visto mi carrera desde hace 16 años, tengo la misma contextura de siempre. Estuve en Selección Colombia, Boca Juniors, Racing, México, donde he ido, siempre he tenido la misma contextura, entonces siempre se juzga por lo mismo. Es muy fácil juzgar qué el peso, pero siempre he tenido el mismo. Es muy fácil hablar cuando me ves así de frente, pero me ven en televisión y dicen que cómo está de gordo. No puedo cambiar mi físico porque fue el que Dios me dio y estoy agradecido con lo que tengo y no puedo compararme”, dijo Cardona sobre su aspecto físico.

“Ahora yo estoy acá y la nutricionista sabe cuál es mi peso adecuado, siempre he jugado tal como ellos me dicen y acato las órdenes de lo que tengo que mejorar, yo no me puedo poner a pensar porque una persona me escribió que estoy gordo o tengo que bajar de peso. Si para ella estoy bien, así voy a competir, mi fuerza o músculo es diferente”, agregó Cardona.

La sorpresa de Cardona para sus hijos al firmar con Nacional

“Agradecido con Dios, con el presidente y con las personas que hicieron el esfuerzo para volver a traerme al club que me vio nacer. Un sueño que voy a cumplir porque mi familia y mis hijos me verán otra vez vestido de verde, del equipo que soy hincha. La verdad es que son sentimientos muy grandes. Hay mucha expectativa de poder volver a ver a la gente en el Atanasio y estar con ellos. Sentir toda esta pasión verdolaga”, dijo Cardona en su regreso a Nacional.

“Le quería dar una sorpresa a mi hijo que es hincha. Ahorita verlo con la camiseta de Nacional y que él me vea en el estadio, va a ser muy grande. Sé la responsabilidad que tengo conmigo mismo, con mi familia y con los hinchas. Me siento motivado para afrontarlo”, agregó Cardona.

“No podía dormir, mis hijos no sabían nada. Les dije que íbamos para una sesión de fotos. Mi familia se asombró mucho, era algo muy emotivo para mí y la verdad que son sentimientos encontrados”, finalizó Cardona en rueda de prensa, apenas fue presentado en Nacional.