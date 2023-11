Millonarios ha sido uno de los clubes del fútbol colombiano que más ha sacado jugadores desde sus canteras en los últimos años, algunos de ellos han logrado ser protagonistas en el primer equipo y hasta han sido vendidos al fútbol del exterior, es por esto que desde la dirigencia, buscan seguir reforzándose con hombre con mucho conocimiento.

En los últimos días, se confirmó que el cuadro ‘embajador’ iba a vincular a uno de los jugadores más importantes de su historia, Willington Ortiz, como uno de los entrenadores de las divisiones menores. Pues el viejo ‘Willi’ ya se vistió de ‘azul’ y trabaja con las categorías inferiores del club, es por esto que dio sus primeras declaraciones en su regreso a la institución.

Ortiz habló para el canal oficial de Millonarios, allí se refirió inicialmente a lo que fue el momento en el que se enamoró del club, en donde indicó que: “Tengo un amor porque desde muy niño cuando estaba en Tumaco veía que el equipo que siempre ganaba era Millonarios y uno de niño es hincha del que gana. No le gusta sufrir ni estar triste. Siempre le gusta estar con el que gana. Por eso ese amor a Millonarios. Tuve la suerte de pasar por América, Pereira y el Quindío cuando era jugador amateur, y esos equipos me desecharon. Llegué a Millonarios y me dieron la oportunidad. El médico Gabriel Ochoa me dijo que era bueno y gané dos títulos y estuve nueve años en Millonarios”.

Sobre la razón por la que buscó volver a trabajar con Millos, Ortiz aseguró que busca dejar su conocimiento a los nuevos futbolistas, pero además mandó un mensaje a los otros clubes del FPC, asegurando que está en el equipo más grande del país, por lo que buscará que los mejores jugadores estén en el club bogotano.

“Considero que los años que he pasado jugado fútbol y dirigiendo, creo que puedo devolverle algo a las nuevas generaciones y jóvenes. No me puedo ir de este mundo sin devolverle algo a ellos. No me puedo ir sin eso y más para aportarle al club del que soy hincha. La idea es el que llegue aquí, es el mejor. En Millonarios tienen que estar los mejores. Es el mejor club de Colombia, duélale a quien le duela”.

El agradecimiento a Alberto Gamero y una anécdota

Willington se mostró muy agradecido con la dirigencia del club, pero también con el entrenador Alberto Gamero, ya que fue uno de los que dio el visto bueno para que se diera su llegada al equipo: “Vivo muy agradecido ahora con el doctor Serpa, ‘Pitirry’ Salazar, Gamero, porque dieron el visto bueno para que viniera a Millonarios y se cumpliera ese sueño de volver. Estoy feliz. Mi esposa me dice que me ve otra cara ahora. Estoy feliz, cumpliendo sueños”.

Y sobre Gamero contó una llamativa historia: “Va al restaurante del ‘Rincón del viejo Willy’ y cada que va Gamero no le cobro, entonces cuando llego acá Gamero me dice que todo muy bueno, pero que no va a volver al restaurante porque no le cobran nunca. Entonces dice Gamero que de aquí en adelante, cuando vayan al restaurante, los de Millonarios les voy a cobrar el doble”.

El paso de Willington Ortiz por Millonarios

El mítico futbolista tumaqueño, quien es considerado por muchos como uno de los mejores jugadores en la historia de Colombia, vistió la camiseta de Millonarios entre los años 1972 y 1979, allí disputó 328 partidos, anotó 96 goles y levantó dos títulos de campeón de la Liga y uno de la Copa Simón Bolívar.

