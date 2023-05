James Rodríguez es uno de los jugadores colombianos que más ha dado de qué hablar en los últimos años en el fútbol internacional. El ‘10’ de la Selección Colombia es considerado uno de los mejores de la historia de nuestro país, y no es para menos, pues ha marcado un importante camino en el combinado nacional y en varios equipos grandes de Europa.

El volante habló con Win Sports y RCN sobre su actualidad y el futuro, pues por ahora se encuentra sin equipo y no ha podido definir dónde jugará la siguiente temporada. Entre varios temas, tocaron la posibilidad de vestir los colores de algún equipo colombiano a lo que fue contundente con su respuesta.

“Uno no le puede cerrar las puertas a nadie, siempre quise jugar en el Fútbol Colombiano, lo hice en Envigado, pero fue algo muy rápido”, dijo el colombiano. Además, agregó que: “vine desde muy pequeño a Medellín, no sé dónde, lo he hablado con todos mis amigos, me gustaría Tolima, siempre lo vi desde niño”.

Sobre la posibilidad y el deseo de jugar en Millonarios, equipo dirigido por Alberto Gamero, indicó que juegan bien, pero que: “dentro de mis metas no está venir a Colombia, pero en unos años se pueden dar las cosas”.

Hay que recordar que James es hincha del Deportes Tolima, donde en algún momento le gustaría estar, pero que no se dará pronto, pues espera seguir en Europa, pues aún siente que tiene mucho fútbol por dar, pues físicamente se encuentra en plenas condiciones.