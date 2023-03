Cristian Zapata, considerado uno de los refuerzos top del fútbol colombiano, dejó muy claro quién es el capitán de Atlético Nacional, dijo que Sebastián Gómez es el indicado para portar la cintilla. Este canterano está de vuelta al equipo verde tras sufrir una dura lesión.

Totalmente recuperado, Sebastián Gómez ya hace parte de los entrenamientos del brasileño Paulo Autuori, quien no ha dudado de sus capacidades y también ha dejado claro que es un futbolista fundamental para su esquema. Pensando en la Copa Libertadores, su destreza será vital en el once inicial.

Además de eso, este jugador hace parte del alma del club, es canterano, ya fue campeón, es de los más caros en el FPC en este momento, está en el radar de la Selección Colombia y ahora han dejado claro que es el capitán en la cancha. Así lo resaltó Cristian Zapata en una reciente entrevista.

"El capitán acá es Sebastián Gómez y acá me han acogido bien por mi trayectoria y la persona que soy. Me siento muy bien con todos y siempre trato de dar lo mejor de mí, por ese motivo es que me han brindado esa cinta de capitán", contó Cristian Zapata en diálogo con Blog Verdolaga.