Tras la eliminación de Atlético Nacional, los señalamientos no se han hecho esperar. Fue sacado de la pelea muy rápido y luego de ser primero durante el todos contra todos y ratificar fecha por fecha su favoritismo por el título de diciembre. La derrota ante Deportivo Cali en el Atanasio Girardot no ha caído muy bien.

Fue un 2-1 en el marcador final, un gol de Yerson Candelo en el segundo tiempo no fue suficiente ante el impecable equipo que dirige Rafael Dudamel y que no tuvo piedad con Teófilo Gutiérrez como eje en el ataque y un Harold Preciado letal en el frente que no perdonó en los remates. El azucarero fue muy superior al rival.

Tras la eliminación, son varios los señalados, muchos dicen que la lesión de Baldomero Perlaza perjudicó en gran medida el equilibrio en el medio y todo indica que el fútbol de Nacional pasaba por los pies del hábil volante. Alejandro Restrepo es el que más ha sido criticado, así como varios jugadores por el bajo rendimiento.

El mismo Andrés Andrade confesó su bajo nivel, pero la hinchada señala a dos personajes de los que se esperaba mucho más en finales, Dorlan Pabón y Jarlan Barrera. Ambos son jugadores imprescindibles pero caen quejas sobre ellos pues en parte el fútbol del verdolaga pasa por las ideas y el desborde de estos dos futbolistas.

Las redes sociales no se hacen esperar y señalan duro a Jarlan Barrera y Dorlan Pabón. A ellos se agrega el descontento por Aldair Quintana, la zona defensiva no da créditos sin Felipe Aguilar y el medio es diferente con Brayan Rovira y un Sebastián Gómez que lo intenta pero no hay respuesta en el relevo hacia adelante.

Las críticas para Jarlan Barrera y Dorlan Pabón