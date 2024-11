La reacción de la prensa uruguaya a la suplencia de James y la titularidad de Juanfer

Así forma la Selección Colombia vs. Uruguay: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Juan Camilo Portilla; Jhon Arias, Juan Fernando Quintero, Luis Díaz; Jhon Durán.

“Aún no fue confirmado el equipo colombiano de manera oficial, pero periodistas colombianos dan a James Rodríguez como suplente. Su lugar lo ocupará Juanfer Quintero”, dice El Observador, que también se enfoca en el cambio más importante del equipo de Néstor Lorenzo.

Por su parte, Juan Fernando Quintero estará como su reemplazo, lo que también llama la atención en Sudamérica. En Uruguay, la noticia tomó por sorpresa a la prensa, pues el cambio de James por Juanfer, no se lo esperaban. Medios reconocidos como Ovación y El Obervador, dejaron su reseña sobre la titular de la Selección Colombia, haciendo énfasis en estos dos nombres.

Esta decisión con James Rodríguez hace eco no solo en Colombia, sino en Sudamérica, pues estamos hablando del alma colombiana en la cancha y se sabe que cuando el volante se coloca la ’10’ amarilla, es diferente. Para el juego ante Uruguay, el cucuteño esperará desde la suplencia.

Hay sorpresas en la nómina presentada. Néstor Lorenzo le dio la oportunidad a algunos jugadores que no han sumado tantos minutos en los últimos partidos, ya sea por lesión o misma decisión técnica. La idea se mantiene, pero ante la baja de Jefferson Lerma, se tomaron los correctivos en la zona media y en el ataque, no va James Rodríguez desde el pitazo inicial.

