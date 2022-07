La salida de Giovanni Moreno de Atlético Nacional generó una tormenta en el equipo 'verde' de Antioquia, es por esto que por primera vez, tras conocerse su no renovación, el futbolista salió a hablar.

En un 'live' en Instagram con el líder de la barra 'Los del Sur', Andrés Felipe Muñoz, el 'Mago' habló de su salida del equipo de sus amores, en donde no ocultó su tristeza por no poder continuar el en club.

"Después del título fue mi cumpleaños, todo era celebración. No me fui a pasear, estaba listo para el equipo, pero me llamaron a decirme lo que pasaba. Todo fue muy rápido. Estaba triste", dijo Moreno.

El jugador contó que en ningún momento quería pelear con la dirigencia de Nacional, es por esto que contactó a la hija de uno de los dueños del club para aclarar las cosas.

"Yo no quería pelear con la dirigencia. Yo le escribí a Carolina (Ardila)- 'Vos sabés que no soy así, déjame hablar con tu papá para explicarle'-. Lo del Arriero era algo que sentíamos todos los jugadores. De haber sabido que esto iba a pasar, ni iba a la rueda de prensa", dijo 'Gio'.

Giovanni confirmó que "no me iba a ir en Argentina cuando la gente no quería, mucho menos me iba a ir ahora de Nacional, donde todo el mundo quería que me quedara".

Moreno aseguró que lamenta que la situación se haya manejado como una "dictadura", además afirmó que “me duele porque nunca me dieron la cara para yo ofrecerles disculpas. Supe que la decisión la tomaron en el mismo momento de la rueda de prensa, en un momento de rabia”.

Finalmente, 'Gio' aseguró que irá al estadio a apoyar a sus compañeros, aunque se preguntó "¿será que si voy mañana al estadio me dejan entrar? No falta que no me dejen entran".