Jarlan Barrera estuvo en boca de todos los hinchas del Junior de Barranquilla, tras las polémicas declaraciones en donde aseguraba en el 'tiburón' lloraba por perder finales, mientras que en Atlético Nacional lo hacía, pero por ser campeón.

El mediocampista del club 'verdolaga' habló en una entrevista para el programa 'Alargue' de la emisora Caracol Radio, allí se refirió a sus palabras y justificó lo que dijo, asegurando que no dijo ninguna mentira.

"No fue mentira, todos los del camerino salíamos tristes. Perdimos una final contra Nacional, contra el Medellín perdimos dos seguidas de Liga, 2015 y 2016.

Hay está el historial, yo no dije mentiras. Fue así. Ahora, con Nacional, logré dos títulos después de tres años. Obviamente, es lindo para mí, pero también hubo campeonatos en los que salimos tristes. Aquí en Nacional también salimos tristes de torneos porque hubo eliminaciones", dijo Jarlan.

El jugador no ocultó que el trato que le han dado los hinchas del Junior lo ha tocado: "A toda mi familia y a mí siempre nos ha dolido el trato que me han dado. Pero esto es el fútbol y lo asumo. Eso le pasa a cualquier jugador. Seguir para adelante, mi cabeza está puesta en Nacional y no le doy tanta importancia".

Finalmente, sobre la posibilidad de volver algún día al Junior, Barrera no le cerró la puerta y afirmó que "Hay que esperar el momento a ver qué pasa. El fútbol da vueltas, vamos a ver qué pasa".