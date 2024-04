Una de las grandes críticas que han hecho los hinchas a la dirigencia de Atlético Nacional, se ha dado por la contratación de refuerzos y la forma en la que se han ido jugadores importantes del equipo, los cuales no fueron bien reemplazados y, en algunos casos, salieron de mala manera de la institución o no se hizo el esfuerzo suficiente para retenerlo.

Uno de los casos que más generó indignación en la hinchada, fue la del portero Kevin Mier, el cual venía siendo figura, muy querido por la afición y pieza fundamental para el equipo en el arco, pero que terminó saliendo vendido al Cruz Azul de México por un poco más de tres millones de dólares, cifra que para muchos fue muy corta, teniendo en cuenta la juventud y el gran nivel del golero.

La razón por la que se habría ido Kevin Mier

Sobre el tema, tras la salida de la presidencia de Mauricio Navarro de Atlético Nacional, la periodista del canal ESPN, Pilar Velásquez, reveló algunos detalles de decisiones que habrían tomado los dirigentes con algunos jugadores, los cuales terminaron yéndose de la institución, como lo sería el caso del arquero Kevin Mier.

Según Pilar, Mier quería quedarse en Nacional, por lo que pidió un aumento en su salario y hacer una renovación, pero a directiva se negó a subir el suelo del jugador, por lo que terminó yéndose vendido al fútbol mexicano. Lo que llamó la atención para la periodista, es que semanas después el club contrató al paraguayo Santiago Rojas, el cual ganaba más de lo que estaba pidiendo Kevin.

“Uno de los errores que no debería cometer la nueva dirigencia es cantidad por encima de calidad. ¿Ustedes sabían que Mier pidió mejora en su contrato y no lo arreglaron que por la cantidad de plata? Pero por un precio alto, y no en pesos colombianos, trajeron a Rojas“, reveló Velásquez por medio de su cuenta de X.

Foto: X.

Juan David Ríos no llegó a Nacional por el sueldo que pidió

Algo similar a lo de Mier, habría pasado con el mediocampista Juan David Ríos, volante que era figura con el Deportes Tolima y que negoció con el ‘verdolaga’, pero a la dirigencia no le convenció el salario que pidió el mediocampista de recuperación, por lo que dejaron que fuera para el Deportivo Pereira, pero días después ficharon a Agustín Álvarez Wallace, quien estaría ganando más de lo que pedía ‘Juancho’.

“Y que lo mismo sucedió con Wallace por encima de Ríos. Mejor dicho, las malas decisiones hoy tienen encartado a Nacional. Es decir, opciones de que se vayan los de contrato largo, existen, pero toca evaluar por ejemplo préstamos para no perder dinero. Pregunto: ¿Quién los querrá?”, sentenció la periodista, que es hincha de Nacional.

Foto: X.