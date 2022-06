Tras ganar el título, Gio Moreno no tuvo reparos y se refirió al salario de Hernán Darío Herrera, técnico de Nacional.

En rueda de prensa, tras ganar el título 17, el volante Giovanni Moreno no tuvo reparos y se refirió al salario de Hernán Darío Herrera, técnico de Atlético Nacional, al que solo le bastaron tres meses para unir al equipo y encontrar la manera de llegar a la final y alzar el trofeo.

'El Arriero' Herrera llegó de manera interina a Atlético Nacional mientras se definía el reemplazo de Alejandro Restrepo. A medida que pasaban las fechas, los resultados comenzaron a llegar y los nombres y los rumores ya se alejaban. El equipo verde quedó en el Grupo A, donde no era favorito en las apuestas.

Alcanzó la final y el título 17 y ahora los elogios no paran. Es de destacar el trabajo en tan poco tiempo en un equipo que se veía sin unión y algo roto, pero Hernán Darío Herrera tenía la solución y ahora es como un padre incluso para los grandes en el camerino, como Jefferson Duque, Jarlan Barrera, Dorlan Pabón, Andrés Andrade y Gio Moreno.

Precisamente, Gio Moreno lo llenó de elogios en la rueda de prensa, confesó que él continúa si Hernán Darío Herrera sigue como técnico ya de manera oficial, y además dio detalles de cuánto gana realmente 'El Arriero' como el entrenador verdolaga. Sin tapujos y pese a no dar una cifra, sí afirmó que es el que menos devenga en la Primera División.

"Es el técnico campeón y es el que menos gana en el fútbol profesional en Colombia. De todos, estoy seguro. Sabemos eso y se lo ganó", dijo Giovanni Moreno.

"Muchos no saben la historia de él porque no le gusta hablar de eso... Lo mandaron a caminar por allá a la Plaza Botero y me alegro por él, porque se lo merece por la situación que vivió. Se merece que lo dejen trabajar y que le paguen lo que se debe de ganar", agregó el volante verde.