La figura de Atlético Nacional, Sebastián Gómez, considerado actualmente uno de los mejores volantes del fútbol colombiano, se estaría alejando de un posible traspaso al fútbol del exterior. El jugador ha sido noticia por su excelente nivel, lo que le podría dar posibilidades en el extranjero.

Es fundamental en el medio campo, Sebastián Gómez se convirtió en el volante referente de Atlético Nacional, incluso ya es el capitán y sus labores le permiten aportar tanto en defensa y en ataque, lo que demuestra su poderío físico y táctico. Seguramente, será fundamental para Paulo Autuori.

Una posible transferencia al exterior se ve lejana tras el anuncio de Atlético Nacional, el equipo verde informó que le renovó el vínculo a Sebastián Gómez, Jefferson Duque y Cristian Castro. A lo que el volante se refiere, se amplió su contrato por tres años más y estará en la institución verdolaga hasta el 2025.

Eso sí, los rumores no paran. Recientemente, Mauricio Serna comentó que en Boca Juniors no descartarían una propuesta por el colombiano. El que quiera cerrar un negocio por Sebastián Gómez, no se podrá bajar de dos millones de euros, que es su valor actual en el mercado, según Transfermarkt.