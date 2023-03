Atlético Nacional ha conseguido algunos resultados importantes, los cuales ha calmado las críticas al técnico Paulo Autuori, pero esto no ha evitado que muchos sigan cuestionando la forma de jugar del equipo y reclamen la presencia de algunos jugadores.

Uno de los que habló de la actualidad del cuadro 'verdolaga', fue el exjugador e ídolo de la institución, Macnelly Torres, el cual habló sobre la ausencia de futbolistas que podrían ser importantes, enfocándose específicamente en Jarlan Barrera.

“Preocupante lo de Jarlan, hermano. 60 días y el reporte que dan ahí del tema de reacondicionamiento físico. Ya uno empieza a pensar otras cosas porque eso no cabe. Ya puede ser un tema más de entrenador, de decisión técnica”, dijo 'Mac' en el programa 'Vbar' de la emisora Caracol Radio.

Además, Torres cuestionó si es un tema de gusto y si Barrera no es del deseo del entrenador brasileño: “Al técnico o no le gusta la forma de jugar o no lo ve apto. Algo tiene que pasar. Nosotros podemos hablar después de tantos años metidos ahí. Ya es 28 de febrero, la pretemporada empezó el 2 de enero y ya uno no puede estar hablando de acondicionamiento físico. Eso es algo que no cabe en la cabeza. Esperemos que sea un tema para bien de Nacional”.

Finalmente, Macnelly aseguró que Jarlan le puede dar cosas diferentes a Nacional, ya que tiene características que otros futbolistas no le están dando al equipo.