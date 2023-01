Atlético Nacional buscará tener un 2023 bueno, en donde disputará la Liga Colombiana, Copa Colombia, Copa Conmebol Libertadores y la Superliga, por lo que sus hinchas piden varios títulos en el año.

El equipo confirmó las contrataciones de dos nuevos refuerzos, inicialmente al volante Nelson Deossa y horas después la del portero Harlen 'Chipi, Chipi' Castillo, el cual buscará disputarle el puesto a Kevin Mier.

Pero en medio de la última rueda de prensa, el técnico Paulo Autori confirmó que dos futbolistas que se entrenan con el equipo y hacen parte de la institución, finalmente no harán parte de la plantilla del 2023, ellos son Juan Pablo Ramírez y Brayan Rovira.

“(Indio) no está con nosotros. Rovira tampoco, al partido no debería quedarse. Esto no es por mí. Indio ha hecho en Bahía una competencia con mucho nivel. Es interesante en el mercado brasilero, pero desafortunadamente tuvo una lesión y Rovira para mí acá ha sido importante, pero el tema es el deseo personal y las necesidades”, dijo Autori.

De esta manera, las dos variantes que podría tener el técnico Brasilero con Ramírez y Rovira quedan descartadas y seguramente en los próximos días los dos futbolistas conseguirán sus nuevos equipos.