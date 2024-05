El futbolista colombiano no continuará en Al Nassr para el segundo semestre del 2024.

Atlético Nacional es uno de los clubes que se reforzaría con más futbolistas de jerarquía en diferentes posiciones, una de ellas sería en la portería, por lo que desde el club buscarían fichar un arquero de categoría para que llegue a competir con Harlen Castillo y Luis Marquinez, para lo que será el segundo semestre del año 2024.

El golero que ha buscado el club antioqueño desde hace varios meses, es el ídolo y referente de la Selección Colombia, David Ospina, el cual estaría interesado en poder regresar al equipo de sus amores, pero debido a sus compromisos con el Al Nassr de Arabia Saudita, no se ha podido dar su vuelta el ‘verdolaga’ todavía, algo que cambió en las últimas semanas.

David termina contrato en el próximo mes de junio con el árabe, por lo que algunos periodistas cercanos a Nacional, han indicado que todo estaría muy cerca para que el arquero regrese al ‘verde’, solamente faltaría que el jugador se realice los respectivos exámenes médicos y firme su contrato, debido a que ya habría un acuerdo en los términos.

Un equipo se podría atravesar en el fichaje de David Ospina

Aunque todo indica que el regreso de Ospina a Atlético Nacional va muy bien encaminado, en las últimas horas se habría dado una novedad sobre el jugador, que podría poner en riesgo la negociación, ya que un equipo estaría interesado en contratar al golero colombiano y le haría una propuesta económica muy importante.

Foto: Atlético Nacional.

Según contó el periodista del canal Win Sports, Mariano Olsen, en el programa ‘Saque Largo’, un club del fútbol árabe tendría mucho interés en fichar a Ospina, por lo que, ante su salida del Al Nassr, le haría una importante oferta económica, la cual estaría muy por encima a la que podría hacerle Nacional, por lo que el jugador definiría en los próximos días qué rumbo agarrar.

David Ospina no renovará con Al Nassr

Aunque David podría continuar en el fútbol árabe, como contó Olsen, no se conoce el nombre del equipo, lo cierto es que no sería el Al Nassr, ya que estaría definido que el colombiano no renovará contrato con el club que lidera Cristiano Ronaldo, así lo informó la prensa de Arabia: “David Ospina decidió dejar el club”, indicó SportStuff24.