Alianza Petrolera no dejará ingresar hinchas de Atlético Nacional y Faustino Asprilla explotó

Atlético Nacional visitará a Alianza Petrolera por la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana por el grupo A, compromiso que es una final adelantada para los dos clubes, ya que podría dejar prácticamente sentenciado al equipo que podría ir a la final.

Para este compromiso, la dirigencia del conjunto ‘petrolero’ tomaron la decisión de no dejar ingresar al estadio hinchas del cuadro ‘verdolaga’, ya que esperan poder tener solamente presencia de la afición local que apoye al equipo y así lograr conseguir un triunfo que lo dejaría cerca de su primera final.

Pues la decisión de no dejar ingresar hinchas de Nacional no gustó para nada a Faustino Asprilla, el cual en el programa ‘FShow’ del canal ESPN, aseguró que Alianza no intimidará al ‘verde’: “¿En serio ustedes creen que Alianza va a asustar a Nacional?… Nacional tiene que sacarle las dos estrellas de Libertadores, los jugadores de Alianza entrarán a pedir fotos, a cambiar la camiseta”.

Asprilla no paró e indicó que los futbolistas de Alianza le pedirán fotos a los jugadores de Nacional y hasta aseguró que llevarán hinchas de Millonarios a las tribunas: “Llevarán hinchas de Millonarios para que le hagan fuerza a Alianza”, expresó con vehemencia el ‘Tino’, palabras por la que lo han tildado de ser agrandado y menospreciar al cuadro ‘Petrolero’.

