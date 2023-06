Dayro Moreno es uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol colombiano, siendo uno de los máximos goleadores del campeonato a lo largo de los años y acumulando varios botines de oro con diferentes clubes en los que ha jugado en su extensa carrera deportiva.

El atacante del Once Caldas habló sobre su presente y el deseo que tiene de poder levantar al equipo de sus amores de la difícil actualidad que viven, en donde se encuentran muy comprometidos en la tabla del descenso. Pero el delantero también se refirió a la posibilidad de que se dé una final entre Millonarios y Atlético Nacional.

Moreno analizó a cada uno de los equipos que podrían levantar el título, en donde indicó que ve todo muy parejo, con Alianza Petrolera, Millonarios y Atlético Nacional jugando bien y con la posibilidad de salir campeón del actual campeonato.

“No hay favorito en este momento. Lo que he visto en las finales es mucha variedad, los equipos opcionados como Millonarios, Nacional y Alianza están jugando bien al fútbol. Ya es mano a mano”, dijo el delantero con pasado en el ‘verdolaga’ y el ‘embajador’, en una entrevista para el programa ‘El Vbar’ de la emisora Caracol Radio.

Sobre quién le gustaría que quedara campeón, Dayro no ocultó su deseo del ver al ‘verde’ ganar una nueva estrella: “Me gustaría que Nacional sea campeón porque fue un equipo en el que me fue muy bien, hice historia. Estuve también en Millonarios, estoy muy agradecido porque en Bogotá me fue muy bien, pero la verdad me gustaría que fuera Nacional”.

Aquí el audio con las palabras de Dayro Moreno: