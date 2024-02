Vale resaltar que Jhon Jairo Bodmer fue anunciado oficialmente a mediados del semestre pasado, cuando el brasileño William Amaral no pudo continuar más en el cargo. El joven entrenador dejó sus labores como asistente técnico de la Selección Costa Rica y comenzó a trabajar con las juveniles del ‘verde’. Pero semanas después, fue notificado como el estratega del primer equipo. Pasados unos días fue campeón de la Copa Colombia 2023, que le permitió a Atlético Nacional clasificar a la fase previa de la Copa Libertadores. ¿Mejorará Bodmer el rendimiento en Nacional?

La palabra ‘crisis’ empieza a tocar las puertas de Atlético Nacional. Las cosas en este 2024 no han empezado de gran manera, tal como esperaba su hinchada. Duras derrotas ante América de Cali y Millonarios y un estilo de juego que no convence. Además, hay sanciones en las tribunas del Atanasio Girardot luego de actos de vandalismo tras el último juego contra el equipo azul. Las cosas preocupan en el club ‘Verdolaga’ y más con la Copa Libertadores cerca de comenzar.

