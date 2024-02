Deossa, luego de la derrota de Atlético Nacional ante Millonarios en el Atanasio Girardot, ‘explotó’ en la red social Instagram y pudo desahogarse. Tiró una fuerte crítica contra Jhon Jairo Bodmer y hasta citó a Pep Guardiola. Los rumores indican que Deossa fue borrado por completo de Nacional cuando llegó el entrenador bogotano y las diferencias forzaron su salida del club. En medio de la distancia, el volante se burló y no le perdonó. Sablazo total.

Vale resaltar que Jhon Jairo Bodmer fue anunciado oficialmente a mediados del semestre pasado, cuando el brasileño William Amaral no pudo continuar más en el cargo. El joven entrenador dejó sus labores como asistente técnico de la Selección Costa Rica y comenzó a trabajar con las juveniles del ‘verde’. Pero semanas después, fue notificado como el estratega del primer equipo. Pasados unos días fue campeón de la Copa Colombia 2023, que le permitió a Atlético Nacional clasificar a la fase previa de la Copa Libertadores.

