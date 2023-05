Víctor Ibarbo fue uno de los futbolistas colombianos que logró brillar en el fútbol europeo, en clubes como Cagliari y Roma de Italia, o el Watford de Inglaterra, pero lastimosamente las lesiones lo fueron sacando de a poco de la alta competitividad y terminó jugando en el fútbol de China.

El atacante se encuentra en Colombia desde hace varios meses, recuperándose de una lesión y a la espera de poder ser contratado por un equipo, es por esto que los hinchas de Atlético Nacional piden a gritos que regrese al club en el que brilló y se dio a conocer internacionalmente.

Víctor habló en una entrevista para el canal Win Sports, allí confirmó que desea jugar en la Liga Colombiana y que se está entrenando con Águilas Doradas: “No tengo vinculación con ellos, estoy muy agradecido con el club porque me está dando la oportunidad de mantenerme en forma, les pedí permiso para entrenar y me dijeron que no había ningún problema. Desde hace 5 meses estoy entrenando con ellos y desde hace 7 meses estoy en Colombia”.

Ibarbo indicó que se encuentra libre tras rescindir contrato con el club chino en el que estaba y ya ha tenido conversaciones con algunos clubes: “Quiero jugar acá porque acá está mi familia, mis hijos están creciendo y también sería chévere terminar en Colombia los poquitos años que me quedan”.

