Una gran sorpresa generó que Atlético Nacional no contratara al arquero Wuilker Faríñez, debido a que no pasó las pruebas deportivas, es por esto que desde la afición, tiene mucha expectativa por conocer cuál será el nuevo golero que disputará el puesto de titular junto a Harlem Castillo, teniendo en cuenta que ya faltan pocos días para que se dé el inicio del campeonato.

Desde el cuadro ‘verde’ tendrían a varios arqueros en carpeta y estarían analizando cuál es el apropiado para que asuma el importante reto, pero para sorpresa de muchos, uno de los que tendría muchas posibilidades y gusta a la dirigencia del equipo, es uno de los guardametas que actualmente está en América de Cali.

Según informó el periodista Julián Capera por medio de su canal de YouTube, desde el ‘verde’ de Antioquia preguntaron por el arquero Jorge Soto, quien tiene vínculo vigente con el conjunto ‘escarlata’, pero no la tendría fácil en el 2024 para quedarse con la titular, debido a que llegó Joel Graterol y es el que aparentemente será el inicialista.

Capera también indicó que desde América no tendrían la intención de cederlo al ‘verdolaga’, solamente el futbolista se iría en condición de venta, pero la idea sería que se fuera para un equipo del fútbol internacional y no que se quede reforzando a un rival en Colombia, por lo que se ve lejana la posibilidad de que pueda llegar al cuadro antioqueño.

¿Qué otras opciones maneja Atlético Nacional como arquero?

Una de las posibilidades con la que sigue soñando el equipo ‘verde’ es la del portero David Ospina, jugador que es muy difícil de contratar, pero con el que intentarán nuevamente, a pesar de que el Al Nassr desea contar con él para el 2024, debido a que abrirán cupos para tener más futbolistas extranjeros en la Liga de Arabia Saudita.

Además, otro de los goleros que interesaría es Joan Parra, quien pertenece a Envigado, futbolista joven y que puede ser proyectado de cara al futuro, pero con una muy buena actualidad. También está en carpeta José David Contreras, golero que tuvo un muy buen desempeño con Águilas Doradas en el 2023, siendo uno de los mejores de la Liga.

¿Y Franco Armani?

Sobre el tema habló el golero argentino, quien le bajó el pulgar a regresar a Nacional en una entrevista para TyC Sports: “En su momento dije que me quería retirar en Nacional, pero el fútbol da muchas vueltas y uno no sabe qué va a pasar, hoy disfruto estar en River y el gran grupo que tenemos, el estadio y un montón de cosas que hacen el mundo de River, siempre quise quedarme acá, nunca mi cabeza estuvo en otro lado que no sea River, ahora quiero seguir por más, se renuevan las ilusiones, comienza otro año y las ilusiones son otras, hay que seguir con los objetivos del nuevo año”.

