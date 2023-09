Muchos han sido los cuestionamientos a la actual dirigencia de Atlético Nacional, no solamente por parte de los hinchas, sino que también por algunos exjugadores históricos del club, uno de los que se mostró muy molesto con los directivos, fue el exjugador y actual miembro del consejo de fútbol de Boca Juniors, Mauricio ‘El Chicho’ Serna.

El retirado futbolista y hoy dirigente, habló de la actualidad del equipo, en una charla con ‘La Tertulia Verdolaga’, allí no ocultó su molestia por la manera en la que están manejando la institución, en cuanto a la forma en la que han salido algunos ídolos, los cuales no fueron tratados muy bien.

“Estoy seguro de que a muchos de nosotros nos duele todo lo que hacen en Nacional. Pasó con Macnelly, Álex Mejía, Alexis Henríquez, que son los de ahora”, dijo Serna, hecho que también ha sido muy cuestionado por los aficionados, y hasta por los mismos jugadores cuando se dio sus salidas.

Mauricio continuó, asegurando que la afición no se siente identificada con la actual directiva: “El Nacional de ahora, con todo respeto, yo creo que lo hinchas sienten eso. No sé cuantos no nos sentimos representados. Esto no es de jugadores y entrenador. Esto es culpa de los que manejan a Nacional. Nacional es un equipo de fútbol y el fútbol se maneja diferente, pero también quiero decir y dejar claro que el que pone la plata pone las condiciones”.

Y sobre la más reciente actuación en la Copa Libertadores indicó que “es doloroso, por ejemplo lo más reciente de este Nacional en la Libertadores, Nacional después de que ganó en el 2016 la Libertadores de punta a punta, se esfumó todo”.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

Atlético Nacional se medirá en la fecha 13 de la Liga Colombiana ante Independiente Santa Fe, este miércoles 20 de septiembre a las 8:20 PM, duelo que se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, en el que se espera el apoyo masivo de sus aficionados.