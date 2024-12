Las polémicas palabras de Juan Felipe Aguirre luego de ser campeón con Atlético Nacional

Atlético Nacional fue superior a Deportes Tolima y obtuvo la estrella 18 en su historia, que lo ratifica como el más grande de Colombia. El juego de vuelta en el Atanasio Girardot fue un trámite y el equipo verde logró liquidar muy rápido el juego. El gigante ‘verdolaga’ ya mira el 2025 y arma el equipo para hacer una buena presentación en la Copa Libertadores.

Con goles de Alfredo Morelos y Andrés Román, el ‘Rey de Copas’ aumento el marcador en el global y pudo coronarse campeón ante su hinchada (3-1). Antes de los 10 minutos, Atlético Nacional parecía sentenciar las cosas en Medellín y dejó sin reacción a Deportes Tolima, que falló un penalti que pudo ser decisivo en el compromiso.

El equipo verde presentó la titular con Felipe Aguirre y William Tesillo en la nómina titular y siendo referentes y protagonistas en el equipo. Aguirre, tras la premiación por el título, habló en Win Sports y habló de la crisis que hubo en el equipo, la recuperación y la confianza al trabajo del técnico Efraín Juárez.

“Estos dos años no han sido fáciles, el semestre pasado toda esta gente, ni la mitad estaba, no había apoyo, no había nada y aquí en los momentos buenos es donde están. Pero así es el fútbol”, dijo Juan Felipe Aguirre sobre la hinchada de Atlético Nacional.

Aguirre ahora piensa en la Copa Libertadores 2025

“Siempre la familia y Dios son los que han estado. Para mí es un sueño ganar localmente todo con Nacional”, agregó el defensa central.

Con este nuevo título, Atlético Nacional clasificó a la Copa Libertadores 2025 y la mira se coloca en el panorama internacional. En el máximo torneo de la Conmebol, hará presencia desde la fase de grupos y de la mano de Efraín Juárez, espera hacer posible una gran participación en la competencia de Sudamérica.