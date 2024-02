Por otra parte, Dorlan Pabón, quien no podido recuperar su nivel habitual, no estuvo para este juego contra Águilas Doradas, por la cuarta fecha de la Liga Colombiana I-2024, pese a ser convocado en un inicio. El jugador sufrió una virosis de último momento que lo bajó del compromiso, así lo dio a conocer el club con un comunicado. En su reemplazo ingresó Jhojan Amaya.

Y es que el panorama no es para nada fácil. Muchos sectores de la hinchada han pedido su renuncia e incluso se ven indignados en las redes sociales y en la ciudad de Medellín. Incluso, hubo aires de crisis en el entorno del club y se alcanzó a pensar en que esta misma semana iba a salir Bodmer del cargo. El 2-0 ante Águilas da tranquilidad en Nacional.

Un partido de trámite para Atlético Nacional, que espera redondear los tres puntos en Rionegro. Un marcador que cae como un bálsamo para el entrenador bogotano, que ha tenido un complejo inicio de temporada en la Liga Colombiana I-2024. Suma hasta el momento una victoria, una derrota ante América de Cali y un empate con Once Caldas en el Atanasio Girardot de Medellín. Hasta el momento, suma su segunda victoria y eso le permite a Bodmer tener un poco más de tranquilidad.

