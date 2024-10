Águilas Doradas hizo sufrir a Deportivo Cali: Así va la tabla del descenso

Deportivo Cali no le pudo ganar a Águilas Doradas y sigue sufriendo en la tabla del descenso.

No es un semestre destacado para Deportivo Cali, suma 11 puntos en 14 partidos jugados y estará muy comprometido en el 2025 con el tema del descenso. Para que este tipo de resultados tengan validez, Deportivo Cali necesita comenzar a ganar de local. Eso sí, se debe tener en cuenta que, en términos generales, este 1-1 puede ser positivo por el mal momento que viven sus rivales directos en la pelea por alejarse del descenso, como Boyacá Chicó, Patriotas, Envigado y Jaguares de Córdoba.

Bien se sabe que el empate en condición de visitante siempre será bueno, siempre y cuando se cumplan los resultados de local. Ese es el problema, pues desde el 4 de agosto no puede ganar en Palmaseca, cuando Deportivo Cali venció a Independiente Medellín. Millonarios, Santa Fe y Deportivo Pasto sacaron el triunfo en Palmira y La Equidad empató.

Deportivo Cali no le pudo ganar a Águilas Doradas y sigue sufriendo en la tabladel descenso. El equipo dirigido por Sergio Herrera pasó apuros en Sincelejo, iba ganando tras un golazo de Anderson Plata, pero eso no fue suficiente y el local empató en el segundo tiempo, decretando el 1-1 final en el estadio Arturo Cumplido Sierra.

