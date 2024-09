Atlético Nacional sufrió una derrota ante Atlético Bucaramanga que le ha costado muchas críticas por parte de sus hinchas, esto debido a que el equipo mostró un rendimiento muy flojo a lo largo del juego y dejó la impresión de que hubo una involución en el juego, en comparación a lo mostrado en pasados compromisos.

Una de las principales razones por las que los fanáticos del cuadro ‘verdolaga’ quedaron muy molestos, fue porque el equipo decidió tener en cuenta a los jugadores que fueron señalados de actos de indisciplina en la ciudad de Valledupar, lo que ha generado indignación, ya que se dio un mal ejemplo de cara al futuro.

La decisión de Efraín Juárez

Inicialmente, los hinchas señalaron a la dirigencia de Atlético Nacional por no haber castigado a los indisciplinados que reaparecieron ante Bucaramanga, pero la periodista del canal Win Sports, Sheyla García, reveló detalles de lo que habría pasado en la interna del ‘verde’ y la razón por a que los futbolistas señalados jugaron.

Sheyla indicó que la decisión de que los jugadores acusados de indisciplina hayan estado ante los ‘Leopardos’, fue del entrenador Efraín Juárez, ya que desde la dirigencia le dieron la potestad para que tomara la determinación de utilizarlos o no convocarlos, siendo respaldado en lo él decidiera, y pues finalmente quiso tenerlos en cuenta.

Jugadores de Atlético Nacional ante Atlético Bucaramanga por la fecha 11 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Jaime Moreno.

La decisión de Juárez tiene muy molestos a los hinchas de Nacional, los cuales piden que se dé un precedente con los futbolistas que son indisciplinados y no tiene compromiso con el equipo, ya que no se ve nada bien que cometan estos actos y no pase nada, quejas que tendrían resultado en las próximas horas.

La decisión que tomarían en Atlético Nacional

El malestar de la hinchada de Atlético Nacional haría efecto después de la derrota con Bucaramanga, ya que según contó el periodista Felipe Sierra, además de una multa económica a los jugadores involucrados, dos de ellos no serían más tenidos en cuenta por parte del equipo para lo que resta del campeonato, uno de ellos sería Harlen Castillo.

