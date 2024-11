El blooper de Luis Marquínez que evitó el triunfo de Atlético Nacional en Pereira

Así como se menciona el blooper, Luis Marquínez volvió a ser figura y no se dejó caer en la mentalidad. Regresó más fuerte que nunca y sacó balones casi imposibles para soportar el 1-1 en su portería. Mientras Ospina esté en la Selección Colombia, la responsabilidad del arco caerá en sus manos y en su habilidad.

Atlético Nacional no pudo en la ciudad de Pereira y un blooper del portero Luis Marquínez, quien reemplazó a David Ospina en el once titular, fue más que suficiente para evitar que los tres puntos se fueran para Medellín. El error, antes de que finalizara el primer tiempo, forzó el 1-1 final en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

