Se sabe que no ha sido una transacción tan sencilla como esperaba Atlético Nacional, pues Johan Rojas también era visto desde exterior. En los últimos días, se comentó que desde el fútbol de Arabia Saudita y el Cruz Azul de México observaban posibilidades para adelantar el fichaje del jugador oriundo de la ciudad de Medellín.

Atlético Nacional avanza en la reestructuración y no pierde tiempo en el mercado de pases del fútbol colombiano. Es más, quiere romper por completo la ventana de transferencias. El equipo verdolaga se mueve y busca los mejores elementos para volver lo más fuerte posible tras el fracaso en el primer semestre del año 2024, donde quedó fuera en la Copa Libertadores y la Liga Colombiana de manera prematura.

