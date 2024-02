Por otra parte, en días pasados se filtró la información de que un equipo turco también quería a Brahian Palacios. Asimismo, que hubo ofertas económicas sobre la mesa, las cuales fueron estudiadas por el club verdolaga y rechazadas. Según el periodista Felipe Sierra, el club Samsunspor presentó una cifra de dos millones de euros por el pase del jugador, pero Atlético Nacional le dijo que NO y prefirió mantener al extremo en sus filas. Actualmente, está en Paraguay y alista el debut en la Copa Libertadores.

Lo que se conoce hasta el momento es que ya hubo un primer acercamiento por Brahian Palacios, pero los números que el ‘Galo’ proponen no llegan a los que exigen en Medellín. Según fuentes cercanas al club verdolaga, se estaría pidiendo una cifra que rodea los dos millones de euros por su pase. El fin de semana pasado hubo reunión y parece que el ‘Verde’ espera una segunda oferta por el volante ofensivo.

El atacante de 21 años jugó con la Selección Colombia Sub-23 el Preolímpico de la Conmebol en Venezuela, en donde tuvo una buena presentación pese al pésimo torneo que los dirigidos por Héctor Cárdenas hicieron. Los malos resultados con el equipo nacional no son impedimento para que el fútbol brasileño se fije en sus capacidades.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.