De esta manera, Atlético Nacional parece enfocarse en el proyecto deportivo y es claro que Brahian Palacios hace parte de los ambiciosos planes del club. Por ahora, este jugador no seguirá los pasos de algunos canteranos que sí han podido salir transferidos en los últimos años, como Jhon Solís al fútbol de España, Cristian Castro a Portugal o Tomás Ángel a la MLS, aclarando que el hijo de Juan Pablo fue libre a Los Ángeles, pero es hechura del club verdolaga.

En días pasados, se filtró la información del equipo turco que quiere a Brahian Palacios. Asimismo, ya habría ofertas económicas sobre la mesa, las cuales fueron estudiadas por el club verdolaga y rechazadas. Según el periodista Felipe Sierra, el club Samsunspor presentó una cifra de dos millones de euros por el pase del jugador, pero Atlético Nacional le dijo que no y prefiere mantener al extremo en sus filas.

