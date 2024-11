El inesperado gesto de Alfredo Morelos con Atlético Nacional en pleno clásico paisa

Muchos hinchas en las redes sociales han dejado ver su apoyo a Alfredo Morelos y piden una segunda oportunidad para el jugador tras el error que se cometió. No cabe duda que le caería muy bien al club su vuelta en este remate de temporada, pero el antecedente de por medio lo condena.

Read more on X

Más exactamente, Alfredo Morelos se dejó ver en la entrada a la zona mixta saludando a sus compañeros tras la victoria, y luego hubo fotografías en el camerino. Se espera que el jugador se reintegre a los entrenamientos de Atlético Nacional en próximas horas, más allá de lo sucedido, donde no es clara su situación en estado de embriaguez al momento del accidente y el motociclista ha dicho que en poco el jugador le ha ayudado.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.