Se reveló el apodo que le tenían al presidente de la Dimayor por ser hincha de Millonarios

Y cuando parecía que el 2025 llegaba como la oportunidad de empezar con pie derecho y dejar atrás las mil y una polémicas del 2024, sucedió todo lo contrario. La Dimayor se quedará sin presidente y, ante la renuncia que presentó Fernando Jaramillo, se reveló el apodo que le tenían por ser hincha de Millonarios.

¡A los antecedentes! Jaramillo no sabía que estaba al aire en el programa ‘Momento Tóxico del Fútbol’, del periodista Eduardo Luis López, y dio pie para que varios presidentes de los equipos de la Liga Colombiana le crearan un apodo por confesar que es hincha de Millonarios.

“¿Soy hincha de Millonarios? Nunca lo he negado y eso no me quita mi imparcialidad ni mi manera de trabajar, ni mi trasparencia, ni absolutamente nada”, empezó diciendo Fernando Jaramillo en ‘Momento Tóxico del Fútbol’ antes de aclarar que “un presidente de la Dimayor no puede hacer nada para clasificar a un equipo a un octagonal (cuadrangular), pero perdón…”.

Esto no le gustó nada a varios equipos del fútbol colombiano y la paciencia se le acabó a Jaramillo. Antonio Casale, periodista de RCN Radio, empezó a contar detalles de los motivos que llevaron a que el presidente de la Dimayor presentara la renuncia y una de las revelaciones fue el apodo que le tenían por haber confesado ser hincha de Millonarios.

Así le decían al presidente de la Dimayor por ser hincha de Millonarios

Fernando Jaramillo y el escudo de Millonarios. (Foto: Vizzor Image y archivo particular)

“Ha renunciado el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, renuncia que estaba al caer hace seis meses. ¿No? A él lo fustigaban muchos de los 36 jefes porque era muy cercano a Millonarios. Inclusive, le decían en los pasillos Fernando ‘Jaramillos’ y no les gustó que haya tomado la determinación de cancelar el partido del viernes Millonarios y Unión Magdalena, que fue el Florero de Llorente”, reveló Casale en el programa ‘En La Jugada’, de RCN Radio.

El regaño que habría hecho renunciar a Fernando Jaramillo en la Dimayor

Luego de revelar que el apodo que le tenían era ‘Jaramillos’, Antonio Casale sostuvo que el regaño que le hicieron a Jaramillo por suspender el partido Unión Magdalena vs. Millonarios fue en términos desobligantes y casi humillantes. “Él se sintió muy agredido porque de inmediato lo primero que le pusieron encima de la mesa algunas personas es que ya había comenzado a ‘favorecer’ a un equipo (…) El detalle que más pesó fue esa discusión airada en donde él dijo no, voy a ser castizo por la información que he recogido, él dijo: ‘No me jodan más, he tratado por todos los medios cuadrar absolutamente todo. No, no, no, hasta el 28 (de febrero) los acompaño, elijan su presidente'”, agregó Francisco ‘Pacho’ Vélez.

