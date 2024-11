Revelan imágenes del fuera de lugar antes del segundo gol de Millonarios a Nacional

Por otra parte, el árbitro también fue protagonista por otra jugada anulada que no permitió el segundo gol de Atlético Nacional. El VAR le advirtió un complejo fuera de lugar, bastante cerrado, de Alfredo Morelos en la jugada previa. ¿El árbitro intervino en el marcador del partido?

Antes, apenas al minuto tres del partido en El Campín de Bogotá, Millonarios abrió el marcador y sorprendió a Atlético Nacional, que parecía tranquilo en la zona defensiva, pero se cometió un gravísimo error saliendo. A Edwin Cardona se le fue largo un pase y el goleador azul no perdonó y sacó un envenenado remate para el 1-0 parcial. Por otra parte, Marino Hinestroza había empatado luego de una gran jugada tras error de Danovis Banguero.

