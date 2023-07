Atlético Nacional confirmó hace algunos días la salida del delantero Francisco da Costa, el cual no cumplió con las expectativas, pero desde la dirigencia del cuadro ‘verdolaga’ ya estarían en búsqueda de un atacante para reforzar la plantilla que disputará el segundo semestre de la Liga Colombiana y los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores.

Varios han sido los nombres que se han relacionado en las últimas horas para que lleguen a Nacional, pero ninguno se ha confirmado por parte de la institución, el último atacante en aparecer en el radar es uno que juega en Boca Juniors de Argentina, del que ya se habría realizado una oferta.

Según contó el periodista argentino César Luis Merlo, el cuadro ‘verdolaga’ hizo una solicitud a Boca por el préstamo del delantero Nicolás Orsini, quien viene haciendo parte del conjunto argentino, pero no es muy querido por la afición, ya que no se ha podido afianzar y sus presentaciones no han sido las mejores.

“Atlético Nacional, rival de Racing en la Copa Libertadores, hizo una oferta de préstamo por un año con cargo y con opción de compra por Nicolás Orsini”, informó Merlo, que también indicó que se espera que en los próximos días responda la solicitud de Nacional por el futbolista.