🟢“A partir de 2016, no vimos más allá de la Libertadores…" 🗣️Víctor Marulanda, expresidente de Atlético Nacional, habló en #ElVBarCaracol 📻Lunes a viernes de 2 a 4 pm por @CaracolRadio

“Si nosotros hubiéramos hecho y logrado un título con Almirón, que fue la que perdimos en el último minuto, en Medellín contra Tolima, creo que parte del proyecto se hubiera superado. A partir de ahí hubo momentos difíciles, donde Nacional deportivamente no encontró los resultados, y también se generó un tema de costos altos. Ese fue un momento duro”, dijo Víctor Marulanda en Caracol Radio.

Atlético Nacional vs. América de México, en el Mundial de Clubes 2016. (Photo by Matt Roberts/Getty Images)

En medio de la charla con el VBAR de Caracol Radio, Víctor Marulanda, uno de los presidentes más exitosos en Atlético Nacional, relató el momento exacto en el que el club perdió el hilo y se desconectó del proceso deportivo. Afirmó que luego de la Copa Libertadores 2016, no se vio más allá.

Pasan los años y Atlético Nacional no ha podido fortalecer el proceso deportivo. Los anteriores presidentes no encontraron el camino y hasta se vieron involucrados en “peleas” con la hinchada. Es uno de los clubes que más cambios de entrenador ha tenido en los últimos años en Colombia. Y por si fuera poco, las dudas aumentan al ver que este nuevo ciclo será la primera experiencia como técnico de Efraín Juárez.

En medio de la coyuntura por el nuevo entrenador de Atlético Nacional, en plena competencia de la Liga Colombiana II-2024, el expresidente del equipo, Víctor Marulanda, confesó cuál fue el momento exacto en el que se perdió el proceso deportivo en la institución más grande del FPC. Derrotas, fracasos en Colombia y a nivel internacional, cambios de técnico y refuerzos que no dan la talla, son consecuencia de un incidente que pesó y dolió bastante en directivos, jugadores e hinchada. Los objetivos se perdieron desde hace varios años.

La incertidumbre y la angustia vuelven a Atlético Nacional, que de forma sorpresiva anunció la salida del entrenador uruguayo Pablo Repetto y ahora está a pocas horas de anunciar su reemplazo. La hinchada espera que la situación pueda mejorar, pues parece que no se encuentra el rumbo y la prioridad de ser campeón se ve lejana.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.