El duro comunicado de prensa del Brujas de Bélgica sobre el nuevo técnico de Nacional

Sorpresa total en Atlético Nacional tras la destitución del entrenador uruguayo Pablo Repetto. Los planteamientos y los sistemas de juego propuestos por el técnico, no cayeron en los jugadores y los directivos no estaban a gusto con sus modos de trabajo. De manera sorpresiva, se tomó la decisión de no contar más con él y ahora un estratega mexicano sería el elegido.

Varias fuentes cercanas a Atlético Nacional concordaron en el nombre y el mexicano Efraín Juárez es el elegido, un entrenador del que poco se conoce. Se ha movido bastante por el fútbol de Europa. El club verdolaga se le presenta como un gran reto para alimentar su corta y curiosa carrera en direcciones técnicas.

Cabe recordar que Efraín Juárez fue futbolista profesional. Jugó en clubes de Europa como el Celtic de Escocia y Real Zaragoza de España, además de vestir los colores de Pumas UNAM, Rayados de Monterrey y Club América. A nivel Selección México, disputo 39 partidos, en los que anotó un gol, además participó en el Mundial de Sudáfrica 2010 y quedó campeón de la Copa de Oro del 2009 y 2011.

Efraín Juárez en el Brujas de Bélgica. IMAGO.

Como entrenador, Efraín tendrá en Nacional su primera experiencia, pues a sus 36 años solamente ha sido asistente. Así lo hizo en New York City de la MLS y su más reciente paso fue en el Brujas de Bélgica. Este nombre, sin las credenciales necesarias, causó curiosidad en los especialistas y rechazo en la gran mayoría de hinchas, pues más allá del cambio en la presidencia y niveles administrativos, la narrativa parece sigue siendo la misma.

El duro comunicado del Brujas de Bélgica sobre el nuevo DT de Nacional

En este caso, nos centramos en el comunicado de prensa del Brujas de Bélgica sobre Efraín Juárez. En abril de 2024, el asistente mexicano tuvo que salir de inmediato junto al otro AT, Kristof Aelbrecht y el técnico en propiedad, Ronny Deila.

La decisión del club se tomó luego de una derrota por 1-0 frente al Sint-Truiden en la última fecha de la fase regular de la Jupiler Pro League 2023/2024, que dejó al equipo en cuarta posición en la clasificación. Más allá de la destitución de Juárez, Aelbrecht y Deila, llama la atención el fuerte comunicado del Brujas al anunciar que no va más con ellos.

“Después de resultados y nivel de juego decepcionantes, se decidió interrumpir la colaboración con el entrenador en jefe Ronny Deila y los asistentes Efraín Juárez y Kristof Aelbrecht. En las últimas semanas, el Club no ha visto suficiente ADN del Club Brugge en el juego y la dirección deportiva está convencida de que con el núcleo actual deberían ser posibles mejores resultados”, se lee en el comunicado del Brujas.

Atlético Nacional será el primer reto para Juárez como técnico en propiedad, donde deberá sorprender y demostrar que la curiosa apuesta de Nacional y el posible ‘low cost’, puede dar resultados en el fútbol colombiano.

