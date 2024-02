A las afueras del Atanasio Girardot no para la indignación, muchos hinchas cantan y exigen que se vayan los directivos de Atlético Nacional, pues la situación es crítica y nunca antes se había visto tal desastre y crisis en el club verdolaga. Era enorme el pesimismo que los jugadores en la cancha ya tenían todo perdido desde la parte anímica.

En las redes sociales se ve cómo la hinchada adelanta la protesta pacífica en un escenario lleno de zozobra e inconformismo. El club parece no reaccionar de la mano de Mauricio Navarro, Benjamín Romero y Carolina Ardila, los señalados de este mal momento de Atlético Nacional.

Todo se alargó y Atlético Nacional nunca estuvo a la altura para al menos empatar la serie. Nacional de Paraguay pudo redondear una verdadera faena en Medellín, una victoria 3-0 para el 4-0 definitivo en el global y acceder a la tercera ronda preliminar. Por otra parte, los hinchas se hicieron sentir. “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. “Están Matando a Nacional”. “Nacional se respeta”, son algunas de las frases que las eufóricas barras no paran de cantar.

