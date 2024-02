De esta manera, Atlético Nacional suma un nuevo fracaso en el ámbito internacional y ratifica la crisis. Está a la espera de que el uruguayo Pablo Repetto se una a los trabajos para que el club pueda mejorar su rendimiento y los resultados en la Liga Colombiana. No hay duda que el entrenador uruguayo le tocará prácticamente comenzar de cero tras el poco fútbol que se vio ante Nacional de Paraguay.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.