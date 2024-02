“Soy hincha del cali, pero entiendo la situación de la hinchada del Nacional, un equipo tan grande como lo es Nacional, no merece este tipo de situaciones, merece respeto. Y si el hincha no saca la cara por sus colores, nadie más lo hará porque el hincha sí siente las cosas”.

“Si no le pagamos la seguridad social a Vitri para que pudiera entrar a la sede de Guarne, al menos tenemos que pagarle entre toda la hinchada de Nacional la multa a este parcero y la excursión a El Campín contra Equidad para que allá intente irrumpir la rueda de prensa”.

Es una muestra del desespero de los hinchas de Atlético Nacional, que no le ven futuro al club bajo el mando de Jhon Jairo Bodmer. Tras el 3-2 en contra, Sebastián Arenas logró ubicarse en la zona de rueda de prensa y todo quedó registrado en video, las fuertes palabras y el desolador gesto del entrenador bogotano al escuchar la ira de la persona en mención.

Lamentable suceso en el estadio del Deportivo Cali, en el municipio de Palmira, tras el partido por la séptima fecha de la Liga Colombiana I-2024 entre el ‘Verdiblanco’ vs. Atlético Nacional, cuando un hincha ‘Verdolaga’ se coló en la rueda de prensa y llenó de gritos e improperios al entrenador Jhon Jairo Bodmer. Este hecho ha sido condenado en el ambiente del fútbol colombiano y aplaudido por muchos hinchas del gigante paisa.

