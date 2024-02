Mucho rechazo ha generado el lamentable suceso que se dio en el estadio del Deportivo Cali, en el municipio de Palmira, cuando un hincha de Atlético Nacional se coló en la rueda de prensa y llenó de gritos e improperios al entrenador Jhon Jairo Bodmer, suceso que ha sido condenado en el ambiente del fútbol colombiano.

Sobre el sujeto, se supo que la policía le impuso una multa, además, desde el Deportivo Cali indicaron que el hombre habría atacado a una mujer de la logística para poder filtrarse a la rueda de prensa, es por esto que por medio de las redes sociales, Sebastián Arenas, quien fue el sujeto que cometió el lamentable suceso, publicó un video para hablar de lo ocurrido.

El hincha dio su versión y por qué lo hizo

Sebastián indicó que no era cierto que hubiera golpeado a una mujer de a logística para entrar a la rueda de prensa, por lo que pidió que se revisaran las cámaras de seguridad para que vieran lo que en realidad pasó. Además, sobre sus palabras hacia el entrenador Bodmer, indicó que fue un impulso de ira por el momento que vive el equipo y que tenía que decir.

“Soy la persona involucrada en los acontecimientos de la rueda de prensa del partido Nacional contra Cali. En primera medida quiero aclarar que el comunicado de Deportivo Cali es completamente falso. En ningún momento agredí a una persona y menos a una mujer, físicamente. Pueden revisar las cámaras que para eso están”, indicó Arenas.

Quien después agregó: “Lo de ayer fue producto de la ira. Algo que uno lleva guardado desde hace mucho tiempo. No fueron las palabras más correctas, pero era algo que se tenía que decir y es lo que sentimos toda la hinchada por el mal manejo que le están dando a Nacional desde hace mucho tiempo. No aguantamos más y todo el mundo me ha hecho saber que hablé por todos y gracias a las personas que me han apoyado y se han preocupado por mí”.

El comunicado de Atlético Nacional

Por su parte, el conjunto ‘verdolaga’ publicó un pronunciamiento por medio de sus redes sociales, en donde lamentó lo ocurrido en el estadio del Deportivo Cali, allí pidió que se tuviera más control en los escenarios deportivos, para que este tipo de situaciones no se den, en lo que fueron varios puntos los comentados por la institución.

“Mayor control y garantías para que situaciones similares o de violencia, como las que ya se han presentado en diferentes estadios y con distintos equipos del fútbol colombiano, no vuelvan a suceder. Esto es fundamental, entendiendo que se pone en riesgo un espacio que debe ser seguro, tanto para las instituciones, como para sus colaboradores y para las familias colombianas”, expresó el ‘verde’.

